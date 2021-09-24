南投縣副縣長陳正昇（左），致贈加菜金鼓勵中興國中棒球隊。（廖志晃攝）

中興國中棒球隊參加金龍盃全國青少棒菁英賽，將士用命，打進金牌戰與桃園市仁和國中對壘，拚戰到最後以5比8落敗，奪下睽違長達10年的全國大賽亞軍；而且，球隊即將出發到高雄，繼續征戰立德盃青少棒全國錦標賽。

副縣長陳正昇24日偕同縣體育會總幹事洪銘惠、縣議員張嘉哲、縣棒球委員會新任主委縣議員洪明科助理洪語生，到中興國中加油與祝賀，為選手披掛銀牌，並致贈加菜金及球隊設備補助金；中興國中棒球隊則由隊長林至宏、副隊長田仕雍代表，獻上金龍盃亞軍獎座。

中興國中棒球隊教練增鈺傑指出，此次參加金龍盃賽事，原本預設目標是進入8強，結果小將表現沉穩，還有積極求勝的戰鬥意志，成功闖進金牌戰，由於賽程緊湊，對選手尤其是投手體力是一大考驗，冠軍賽在幾次拉鋸後落居下風，雖敗猶榮，選手和教練團都不會氣餒，因為比賽是一場接一場，只要努力一定有機會再進步。

陳正昇表示，中興國中棒球隊在金龍盃的表現可圈可點，面對強勁對手毫不怯懦，展現最佳的運動員精神，感謝學校師長、教練及縣體育會、棒球委員會長期的支持與協助，已在南投縣建立少棒、青少棒及青棒，完整的三級棒球培訓體系，而且棒球選手除了訓練，還能經由課後輔導趕上學科的學習進度，令人感佩；金龍盃拿下銀牌後，中興國中棒球隊隨即要南下高雄市，參加立德盃全國青少棒錦標賽，期待選手更上層樓，繼續為南投縣爭光。