雲門舞集今年10月在台東池上的戶外演出，開售9分鐘就完售，不少網友哀號來不及刷網路，票就沒了，但沒買到票的觀眾，這周末可先到新北市雲門劇場看舞、聽舞者說故事，還有劇場燈光秀，藝術總監鄭宗龍表示，希望能讓更多觀眾親近舞蹈。
鄭宗龍表示，疫情讓全世界過了快兩年辛苦的日子，現在好不容易又恢復一點開放度，「技術人員在家裡也悶壞了，他們也想跳舞，為此，他們就把舞蹈安排在燈光與技術上，也讓觀眾看見技術與燈光不一樣的呈現。」
整套節目包括劇場燈光秀，開場以舞台懸吊及聲光系統模擬太空艦隊、海底世界等意象的舞台魔幻秀，搭配巴哈、拉威爾等人的音樂作品。雲門精選舞作如《水月》、《白水》、《十三聲》等選段，戶外還有草地派對，適合親子與成人體驗的身體課程，以及市集、演出等。
「來雲門跳舞」將從9月25日至11月21日，每月固定一個周末在雲門劇場登場。
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