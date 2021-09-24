日股24日反彈，因中國大陸恒大債務危機淡化，以及美國聯準會即使減少購債，也不會破壞全球景氣復甦，因此，經濟成長相關族群最受青睞。日經指數收30,248.81點，漲609.41點或2.06%，因此，日線漲2%，周線則跌0.8%。東證收2,090.75點，漲47.20點或2.31%。

Rheos Capital Works認為，在美國聯準會釋疑以及恆大債務風暴漸平息後，日股也開始撥雲見日。

市場信心回籠下，目前還是在高檔盤旋，且第3季至今已大漲約90%的航運類股，24日繼續上漲8%並來到13年新高。其中，川崎汽船漲11%，而日本郵船漲8.1%，商船三井也漲6.7%。

在美國聯準會暗示可能會開始縮小買債規模後，美國公債殖利率上升，金融類股也因利息收入可望同步增加下，股價也上漲。保險族群漲3.4%，其中第一生命保險漲4.4%，T&D集團漲3.8%。同時，銀行股也漲近3.3%，三菱日聯金融漲4.2%，三井住友金融漲3.3%。

另外，索尼漲5.2%並創21年高點，22日甫上市的系統開發商Simplex卻跌4.9%。