刀具、剪刀是家家戶戶的必備之物，但不可隨手亂放，否則不僅會傷人，還會不利風水。運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，銳利的刀具千萬不能隨意擺放在客廳、臥室、廚房、包包，傳遞給人時也不能把刀頭對著人，否則將會影響自身的運勢。

▍1.忌在客廳

客廳常常會擺放剪刀、指甲剪、水果刀，但從風水上來說，凡是尖銳利器都帶有煞氣，直接擺放會給家人帶來厄運，所以建議最好還是套上刀套，或收納在盒子中。

▍2.忌在臥室

風水上，剪刀能夠剪斷情緣，於是很多人將剪刀放在床頭下方，希望剪掉不好的緣份和生活的煩惱，殊不知，這樣既不安全，也會影響情侶、夫妻關係，建議還是放在臥室抽屜為宜。

▍3.忌在廚房

刀具、剪刀帶有煞氣，而廚房是家中的財庫，隨意擺放銳器會有損家人財運。但廚房做菜必須用到菜刀、削皮刀等工具，所以，在用完後要立刻清洗，並妥善收納在櫃子裡，才不會影響運勢。

▍4.忌在包包

有些女性會將指甲刀、修眉刀等銳器放到隨身攜帶的包包裡，建議最好用專門的收納盒裝起來，否則就會直接影響攜帶者整天的運勢。

▍5.忌對著人

在給別人傳遞刀具、剪刀時，要特別注意，不可將刀頭直接對著人，這樣既不禮貌，也不安全，並且也會影響你的人際關係，降低好人緣，所以，傳遞時要記得把刀把對著人。

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