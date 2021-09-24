新竹縣校園接種新冠肺炎疫苗24日進入第2天，共有11所學校、4175名學生接種疫苗，截至下午為止，尚未傳出嚴重不良反應，新竹縣長楊文科24日前往六家高中視察接種狀況，也送小糖果給學生，提醒他們留意身體狀況，若有嚴重不適，務必通報。

楊文科表示，新竹縣共有47所學校、25700名學生有意願接種BNT疫苗，意願率達95％，23日起開始施打、預計10月6日前完成，以提高學生的保護力，使校園防疫更加完善。

楊文科說，他前往六家高中關心學生接種狀況，該校共有1183人接種疫苗，比率為93.6％，家長與學生均有共識，學校也規劃報到區、資料填寫區、評估區、醫生看診區、注射區、留觀區等。接種秩序良好、動線順暢，協助接種的大安醫院也出動20名醫護人員協助，上午7點進駐、8點開始接種。

楊文科也指出，校方在學生接種疫苗後，未來2周可適度調整戶外體育課程，避免學生因劇烈運動產生不良反應。有學生反映一開始有點緊張，但也希望之後第2劑接種也很順利，也有學生說，同學間有互相討論施打副作用，但仍然認為應該要接種。

新竹縣23日已先為縣內5所學校接種疫苗，以湖口高中為例，當天共有6百多名學生完成接種，24日有125人請假。教育處也建議，學生若有不舒服可申請疫苗接種假，不列入缺席紀錄，包含接種當日以3天為原則，必要時得延長，務必留意自身狀況。