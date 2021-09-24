台南市政府警察局學甲分局副分局長許文瑞將於26日調任新營分局副分局長，學甲分局及學甲警友辦事處24日中午12時舉辦歡送餐會，學甲分局新任副分局長則由台南市政府警察局保安科專員張俊雄調任；因應職務異動，台南市警局月底將公布另一波人事調整。

學甲分局表示，副分局長許文瑞自2017年5月8日到職，服務時間長達4年5個月，對學甲地區警政工作付出良多、貢獻卓越。

學甲分局局長王子雄、警友會學甲辦事處副主任周榮茂除致贈許文瑞紀念品，感謝文瑞4年多來全心投入轄區治安、交通及為民服務等工作，襄助分局長處理各種事務，不僅勤、業務績效優異，處事更是主動積極，尤其在各項安全維護工作及災害應變處置，能隨時掌握地方動態，處理得宜。

學甲分局新任副分局長則由台南市政府警察局保安科專員張俊雄榮調，張俊雄曾任麻豆分局、歸仁分局偵查隊隊長，經歷完整，屢破獲重大刑案，學甲分局也將借重其豐富辦案經驗，指導同仁提供學甲地區民眾更優質的治安環境。