溫昇豪（右）與高雄市政府青年局局長張以理出席活動。高雄市政府青年局提供

溫昇豪今天出席活動。高雄市政府青年局提供

「戲劇男神」溫昇豪今（24）日快閃到高雄出席由高雄青年局主辦的「高雄時尚大賞」入圍公布記者會，近期他因工作忙碌，但該負責的職責一個也沒少。

他忙拍戲、監製、製作人、劇本會議及兼顧家庭，平均每天只睡5小時，上午送完女兒上學即趕搭高鐵到高雄，在高鐵上讀劇本及小睡片刻補眠，1天當2天用，充分利用時間。

溫昇豪穿去年得獎設計師的作品，主題為「春氣」，襯衫上印花為高雄市花「木棉花」，溫昇豪說，他在高雄出生，親朋好友都在高雄，哥哥10幾年前就到高雄就近陪伴父親，並繼續學業，他自己平均1、2個月就會來高雄，最喜歡高雄的陽光與熱情。

這次擔任決賽評審團代表，他鼓勵年輕設計師勇於參賽，不要害怕跌倒受傷，他說如果參賽，他的設計會加入「高雄港」元素，因高雄港是台灣第一大港，也是世界15大港，「大船與大港意味從在地出發，衝向國際」，同時，大船與海洋的遼闊，讓疫情期間無法外出旅行的大家，感受到療癒與舒暢。

因疫情關係，溫昇豪所有工作都擠壓在年底前，劇組開工後，他常因拍戲全台跑透透，近期新戲《最佳利益2》趕拍，接連幾天都拍到凌晨2、3點才收工，另外，11月將上檔的《茶金》宣傳期也展開。

他參與幕後的電影及影集擔任監製及製作，現正進行劇本開發的階段，密集舉行劇本會議，所有的工作都因疫情壓縮在一起，不過他說，該負責的工作還是要負責做到最好。