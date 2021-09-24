林園分局偵查佐與友聚餐後酒駕返家出嚴重車禍，腦幹出血昏迷指數3。（屏東消防局提供）

高雄林園警分局25歲陳姓偵查佐24日凌晨2時結束勤務後，於辦公室與另名陳姓小隊長飲酒，凌晨4時駕車離開分局，自撞安全島，現在仍昏迷中。對此，警方指出，有關當事人及共同駐地飲酒同仁均記一大過外，並改調行政警察，從嚴列管。

警方指出，針對林園分局陳姓偵查佐酒駕自撞一事，當事人及共同駐地飲酒同仁均記一大過外，並改調行政警察，從嚴列管。另本案考監不周責任均加重如下：直屬小隊長記過一次、偵查隊長記過二次並調刑大內勤、偵查隊副隊長記過一次、副分局長及督察組長各申誡二次、查勤區申誡一次、分局長到職未滿4個月自請處分。

警方表示，警察酒駕係嚴重違紀行為，警察知法犯法，亦為民眾所深惡痛絕，將強化各項防制酒駕相關要求，務必做好警察零酒駕工作。

據了解，陳姓偵查佐是屏東枋寮水底寮人，他24日凌晨2時結束勤務後，在辦公室與陳姓小隊長飲酒，於凌晨4時許駕車離開分局，結果卻一路逆向行駛，在東港鎮沿海錄、東新路口自撞分隔島，現仍在加護病房昏迷中。

據悉，陳傷勢嚴重，頭部雖無外傷但腦幹出血，凌晨6點送至東港安泰醫院後，有生命跡象但昏迷指數只有3，目前家屬仍守在加護病房外等待奇蹟；醫護私下透露，陳目前只能靠自我防護系統、自我修復系統，換言之，就是靠求生意志在撐。