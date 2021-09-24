Faye詹雯婷與選手改編耳熟能詳的經典歌曲〈Lydia〉。（三立提供）

黃妃、潤少搭配合作。（三立提供）

李英宏接棒主持《大嘻哈時代》。（三立提供）

《大嘻哈》導師群講評犀利。（三立提供）

7強選手。（三立提供）

台視、MTV饒舌選秀節目《大嘻哈時代》持續掀起嘻哈熱潮，本周全新賽制—Feature歌手合作賽，7強選手將各自與知名歌手合唱，改編經典歌曲。導師Leo王表示：「許多選手搭配到的線上歌手風格都不同，很期待選手們是否有從線上歌手身上學到不同的音樂養分。」而導師大支提到：「這次都是合作很有名的金曲，是否能打破既定印象碰撞出新的火花也非常重要。」

上周「我的 NO.1 魔王降臨」選出年度7強選手，名單分別為禪波ZENBØ、潤少、YoungLee、韓森、SOWUT、Yappy、wannasleep。他們這次合作的線上歌手每個都大有來頭，三金得主盧廣仲與禪波 ZENBØ 的合作，曾創作〈魚仔〉Remix版本的禪波ZENBØ，表示可以和偶像同台演唱真的非常可貴。

台語天后黃妃也降臨《大嘻哈》舞台，搭配的選手為台語氣口道地的潤少，潤少興奮的表示黃妃是爸媽的偶像，家裡收藏很多黃妃的CD，對於這次的合作感到超興奮。而Faye詹雯婷與選手改編耳熟能詳的經典歌曲〈Lydia〉，她給予合作選手高度好評，讚他為「新世代的郭品超」，如果有任何人選想讓人一起私奔，那應該就是該選手了。

預告中也釋出「鄉民老婆」Julia吳卓源登上《大嘻哈時代》舞台的畫面，究竟會和合作選手YoungLee擦出什麼火花，讓網友們相當期待。 前主持人J.Sheon因工作撞期離開《大嘻哈》舞台，由水哥李英宏接棒主持，也是本集耳目一新的亮點。《大嘻哈時代》每周六晚10點於MTV、台視及myVideo同步播出；三立都會台、Line TV、Vidol與大嘻哈時代YouTube頻道也能收看。