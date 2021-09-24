南投市三度蟬聯「南投節電王」，全年節電超過381萬度，節電成效占比達23.26％，等於南投縣每節電100度，就有超過23度是由南投市居民貢獻，全市共有約4.2萬戶民眾參與節電。

台電南投區處處長李宣昌，24日到南投市公所，頒贈南投縣節電冠軍獎座，由市長宋懷琳代表受獎，也對南投市在疫情期間，持續推廣節電且獲得良好成效，表達感謝及讚揚。

宋懷琳表示，南投市公所除更換LED路燈，辦公大樓也全面換裝節能省電燈管、汰換老舊中央空調設備、採購節能標章產品及訂定最適契約容量，並透過里民大會宣導「省1度就是生活態度」鼓勵市民節電，才能獲得節電王3連霸佳績，希望南投市民持續養成節電習慣，努力共好朝向4連霸目標邁進。

李宣昌表示，台電今年以「節電從我改變」推廣節電，藉由地方社團協會及鄉鎮市公所舉辦活動機會，向民眾宣導節電，另對大用戶提供節電診斷服務，鼓勵汰換老舊耗電設備，選用節能標章產品，達到節電效益。

民眾可利用台電APP綁定及認證使用的電號，即可查詢用電歷史紀錄，藉此調整用電行為，以利節電及節省電費支出；另外台電APP也提供申辦多項業務、查詢申請案件進度及停電報修等，不但省時又省力，疫情期間也可避免群聚感染風險，請民眾下載使用。

台電表示，多數一般住宅或小商店，都是採累進式的「非時間電價」計費，是以累進度數及對應的單價計費，無論平日或假日、晚上與白天，電價都一致並無不同；而「時間電價」將用電時間區分不同時段，依用電時段有不同單價，用戶可依據用電情形選用，並配合移轉尖峰用電，即可以便宜的電價節省電費。用戶申請時間電價後，台電會派員換裝電子式電表，且不需額外費用，但選用「時間電價」計費後，1年內不得申請改變計費方式，台電官網提供用戶時間電價評估系統，可在線上進行試算評估，也可到台電南投區處服務中心及各地服務據點臨櫃辦理，或撥打1911客服專線洽詢申請。