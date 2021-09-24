苗栗縣施打各種疫苗時程表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

中央預約平台第9輪已截止預約，苗栗縣共有22140人完成預約，其中BNT為14086人、高端為8054人。BNT施打時間是9月25日至10月2日，高端則為9月30至10月2日。請已預約完成的民眾請記得攜帶身分證、健保卡、通知單、接種意願書及疫苗接種黃卡準時前往接種。

縣府衛生局表示，苗栗縣65歲以上長者AZ疫苗第2劑接種，從9月15日起施打至9月23日累計接種約16100人。7月9日前已接種莫德納第1劑75歲以上長者，第2劑疫苗於9月25日開始接種，造冊接種人數為8014人。另外，7月16日前已接種莫德納第1劑70歲以上長者，第二劑疫苗於9月29日起至10月5日接種，造冊接種人數為13307人，採造冊分村里別及時段通知接種，敬請長者們安心等待通知。

縣長徐耀昌特別叮嚀接獲接種通知長者因故未接種者，可向所轄衛生所進行預約後再請持黃卡及健保卡於預定接種單位接種。

苗栗縣校園BNT疫苗將從高中職、五專(1─3年級)、國中依序到校施打，由8家醫院及11家衛生所分別到校為同學們服務，施打期程為9月22日至10月8日，其中高中職校園接種時間為9月22日至10月1日，9月22、23日2日累計施打7校完成5907人施打，施打率為97％；國中校園接種時間為10月1日至10月8日。徐耀昌提醒，青少年接種前要「吃飽、睡足、放鬆心情」，1、前一天不要熬夜；2、穿著寬鬆短袖；3、接種前確認身體是否有不適；4、如有不適建議等到病情穩定後再接種疫苗。提醒家長，若孩子在校園接種BNT疫苗後28天內有出現疑似心肌、心包膜炎反應，應該立刻儘速至急救責任醫院就醫。

縣府衛生局指醒，10月1日流感疫苗即將開打，苗栗縣將依據中央規範要求各合約診所及衛生所同一場地、時段不得施打兩種疫苗。另外，新冠和流感2種疫苗的接種間隔須「至少7天」。