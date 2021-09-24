台中市府勞工局推動「解密百業 實境體驗」職場體驗活動，結合行政院勞動部推出的「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，以後疫情職場解密為主題，青年體驗瞭解各產業因應疫情帶來的產業新風貌，掌握職場需具備的發展技能，為在學接軌就業打造最佳前進路線。

勞工局長張大春表示，雖受疫情影響，勞工局仍積極將疫情衝擊轉為就業契機，依照大專院校各學系知能及職場專業發展等面向，對應職場用才需求，規畫出18大類職場體驗活動。

帶領青年實際進入職場體驗因疫情轉型後的產業型態、工作形式與職場文化，協助青年掌握未來產業對於資訊導入、遠距管理及跨領域創新等多面向人才需求，增強就業適應性與競爭力。

就讀企業管理系的陳小姐參加智慧物流零售業體驗活動後表示，公司與員工共享營收、成本及行銷客群指標等資訊，職場主管也與青年分享公司如何結合物聯網技術，規劃有效率的零售商業模式，在經驗累積過程中，繼續挖掘下一個創造營收的機會。

台中市就業服務處說，青年接觸資訊寬廣度及速度相當高，對於職涯具有好奇心也期待多發揮潛能，「解密百業 實境體驗」活動能協助青年與實務職場建立溝通管道，讓有職場經驗的「學長姐」透過共事體驗與對談交流，讓新鮮人對職場有更全面的了解。