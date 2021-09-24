彰化縣田中鎮近日連續有多處偏僻農田的抽水馬達遭竊，讓農民氣得跳腳，當地三民里長也忍不住在臉書貼文開炮，痛罵竊賊可惡。（謝瓊雲攝）

北斗警方連日大規模過濾分析監視器畫面，鎖定蔡姓慣竊將他拘提到案，並在住處搜索查扣大批犯案工具。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

北斗警方連日大規模過濾分析監視器畫面，鎖定蔡姓慣竊將他拘提到案，並在住處搜索查扣大批犯案工具。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

蔡姓慣竊在睡夢中被逮，檢警清查他至少犯案16起，嚴重影響農民田間作業與農作物生長。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

南彰化地區正值稻田進入抽穗成熟期，不料許多農民卻發現稻田裡的抽水馬達不翼而飛，連田中鎮三民里長鄭金賜都火大到在臉書貼文大罵竊賊可惡，北斗警方連日偵辦、過濾分析可疑人口，23日逮到家住大城的蔡姓慣竊，清查出他至少犯下16起抽水馬達竊案，全案依加重竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

根據了解，不只田中鎮，包括北斗鎮、芳苑鄉等地，8月都有農民反映田裡抽水馬達失竊，影響灌溉和作物生長，而農田位處偏僻，要價上萬元的馬達失竊，往往被竊賊以1、2千元賤賣給收贓場，讓農民氣得跳腳，直罵竊賊小偷「金夭壽！」

鄭金賜在臉書貼文指，近來農田抽水馬達大盜再現，光田中鎮斗中路二段一帶的農田，就連續有4件抽水馬達失竊。他也指出竊賊將這些價值上萬元的抽水馬達偷走，卻僅以1千多元的價格賤賣變現，農田無法抽水灌溉造成農民損失慘重，實在可惡，貼文提醒農民要小心防範。

北斗分局偵查隊副隊長蔡志昌指出，南彰化鄉鎮偏遠農地，自8月下旬陸續傳出抽水馬達竊案，影響農務運作甚鉅，經警方大規模調閱監視器畫面追查、連日過濾分析後，鎖定蔡姓慣竊涉有重嫌，並報請彰化地方檢察署傅克強檢察官指揮偵辦。

專案小組經全天候跟監、蒐證，檢警見時機成熟，23日清晨前往蔡嫌大城鄉住處，將仍在睡夢中的蔡男拘提到案，並搜索查扣扣油壓剪、板手、鐵鎚、螺絲起子、手套等犯案工具。

蔡志昌表示，清查發現蔡嫌至少犯案16起，且專門找尋地點位置偏僻、人煙罕至的農田下手，偷走抽水馬達，警訊後依加重竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢察官複訊後，成功向彰化地院聲請羈押獲准。