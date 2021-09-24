現在的季節已來到了秋收的時期，不僅是農家收成的時節，也代表了過去一年你所付出的努力，這時正是顯化成果、打分數的時候。想知道你的財富豐收指數如何嗎？命理師沈嶸帶你用神準的靈數占卜，告訴你目前的財富豐收成果如何。不論分數高低，只要按照建議修正，你也能跟著我們一起走上豐盛的道路。

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「目前為止我的財富豐收指數是多少？」再依照第一直覺，選擇一組你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題「目前為止我的財富豐收指數是多少？」

選好了就馬上來看答案吧！

▍選擇數字「113」：

財富豐收指數20分

過去你雖然很會賺錢或很努力賺錢，但總是財進財出，錢賺得快、去得也快，雖然這樣難以累積太多財富，但所幸你的生活倒也過得去，物質用度上沒有太大的問題。而如今你心中開始有一些新的人生目標，例如：買房計劃、結婚、生子、出國工作等，這些目標都需要一定程度的開銷，讓你開始思考該如何進行理財存錢計劃，在心中埋下一顆改變的種子。建議你未來若想財富豐收、實現目標，現在就要開始做出改變，培養正確財富觀念、訓練自己的理財技術，通常只要你願意好好努力，對財務做出有效率的規劃，你還是能順利累積財富。

沈嶸老師的提點：我們可以發現到白手起家的企業家維持財富非常容易，像是郭台銘、王永慶等這些人，不僅留得住錢，還能越滾越多，因為他們已經鍛鍊出對財富的超凡意志力，能成為金錢的主人，不會被金錢所控制；對比靠家產、另一半或中樂透的人，他們就很容易被金錢所控制，不僅錢留不住，甚至為了金錢失去許多幸福。因為財富只會跟著具有財富正向能量的人，所以你必須訓練對金錢的控制力，一貧一富的轉變全在你的一念之間。

▍選擇數字「019」：

財富豐收指數60分

過去你有一些對財富累積不利的觀念和做法，讓你雖然可以吸引一些金錢，但速度還是不夠快，總是到一個程度就難以再爬升。而現在你一心想要突破這樣的狀態，正試圖轉變一些觀念，例如：原本只顧工作變成活在當下、漫無目標變得充滿鬥志、一味存錢變成積極尋求賺錢機會等，讓你的未來充滿了無限的可能，有機會因為你的修正而提升檔次，讓你晉升到新的財富階級，擺脫小資生活或只為賺錢而奔波的人生，開創出除了賺錢以外的新路線，打造你個人特殊的豐盛新定義。

沈嶸老師的提點：現在有許多人想靠著投資、股票等賺取投機財致富，這並沒有不好，但若把希望完全投注在投機財上，即使中間有賺頭，到頭來損益打平，恐怕會讓你非常失望。其實人並不能選擇哪一種財運會提高，因為金錢的能量是自由流動的，最好的辦法是驅動財富能量，金錢就會流向你，例如：培養正確的財富觀念就是一種驅動方式，但你不能設限金錢流向你的方式。投機財又是最難運作的財運，所以不如將心力放在改變觀念上，你的財富才會有驚人的躍進。

▍選擇數字「956」：

財富豐收指數40分

過去你非常的認分聽話，不論是工作、生活、財富總是按部就班、一步一腳印的進行，通常別人叫你照做你也不會有太多意見，只專注把手上的事情處理好，生活倒也過得穩定。但是現在大環境已經重新洗牌，以往認真低調、乖乖牌的作風已經難以帶你到更豐盛的境界，甚至有些人會受到環境波及，不做出改變的話，要維持安穩的日子會有些辛苦。建議你未來要再多努力學一些新的技術或才藝，積極爭取表現的機會，加強自己的表現力，稍微愛現一些、多出頭一點都沒關係，這樣才能讓人對你印象深刻，你的定位才會重新洗牌到更好的位置。

沈嶸老師的提點： 想要擁有豐盛的財富，就要敢於設定目標，你如果不敢設定目標，就不可能擁有財富人生，這也是我觀察到許多人缺乏財富的主要原因。如果你仍像過去一樣只敢設定賺錢的方式，卻沒有確立自己的財富目標，你的財富增加速度就會非常緩慢。正確的方式應該要先設定自己的財富目標，不需要害羞，靠你的直覺寫下來，如：買下某區的一間房子等，但不要限縮你賺錢的方式，這樣的思維才會驅動你的財富吸引力。

▍選擇數字「410」：

財富豐收指數100分

過去你在理財及工作上做了有系統的規劃，現在你正在努力實踐你的計劃，而且你對於賺錢也有過人的毅力，或許你的規劃在實際建構的過程會有些辛苦，需要靠時間累積，但千萬不要輕易放棄，你的方向大致都是正確的，只要你咬牙撐過去，就能讓努力化為成果。建議你這段期間也要注意目標設定，不要受到一時的迷惑，有些管道背後可能潛藏風險，野心太大反而容易有壓力，要做好風險管理並設定止血範圍，時機成熟你就能在金錢上體驗到豐收的喜悅。

沈嶸老師的提點：市面上的理財書籍琳瑯滿目，加上市場上熱錢滾滾，讓很多人趨之若鶩，也想學習書中或電視上所謂分析師的那一套理財方式賺到錢。雖然我常強調不要刻意存錢，但是你絕對不能無視自己的財富能力和風險承擔能力，財富才不會越理越糟糕。你本身已經擁有非常好的規劃能力了，只要持續把金錢投注在能夠增加又相對安全的資產中，並創造自己在某個領域的不可取代性，這才是你真正不會減損的財富，想要變有錢，就要成為某個領域的贏家。

▍選擇數字「283」：

財富豐收指數80分

過去你的貴人運不錯，身邊有不少人給你意見和出手幫你，可以說你有今天的成果多多少少也是因為受人庇蔭，如果你想延續這樣的好運氣，記得要適時的回饋身邊的人，無論是表達感謝、回禮或幫助，都要及時表達，你的人脈圈才會更穩固。而現在你也必須靠自己努力，學習自立自強、精進自己的能力，身邊的人能幫你的畢竟有限，你也不可能總是都找得到人幫你，但是你的優勢正是因為過去有貴人幫你打下不錯的基礎，只要乘著穩固的根基再加上你的努力，未來有很高的機會能夠更上一層樓，體驗好上加好的豐盛人生。

沈嶸老師的提點：最近我不僅開始實行每月十萬持續二十年的公益計劃，也逐漸將我擁有的東西分送給我身邊的徒兒，目的除了要幫助台灣更正向，同時也是為了感恩身邊有這麼支持我的人。為什麼我要這麼做？因為豐盛是一種流動的能量，它不是固定狀態，當你把東西分送出去，正是收到的人需要的、喜歡的，滿足了他對奇蹟的渴望，宇宙反而會讓你得到更多。因為你將舊的能量給出去，你就有更多空間接收更新、更適合你的能量，你給得更多，就會得到更多，這正是保持豐盛的秘訣。