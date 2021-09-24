創業家(8477)旗下生活市集17日開放預購iPhone 13系列新機，隨著新機今天起在各大通路正式開賣，生活市集也公布本次銷售數據，開放預購iPhone 13至今一周繳出亮眼成績，目前整體銷售額較去年iPhone 12預購期間成長2倍，顯見這次iPhone新機買氣更加熱絡。

生活市集觀察銷售數據，以iPhone 13和iPhone 13 Mini來說是淺色系的「星光色」及「粉紅色」最受歡迎，兩色銷量佔13、13 Mini中的6成；iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max最熱銷的顏色則是眾多網友暱稱為「寶寶藍」的質感新色「天峰藍」，銷量高出其他色5成。

以容量規格來看，iPhone 13系列以128G及256G銷量最佳，合計銷量佔整體95％，顯示其親民價格及適中容量較為多數消費者所接受。而高規格的iPhone 13 Pro及Pro Max為市場熱賣款，已傳出多家供應商供貨不足，生活市集站上iPhone 13 Pro Max昨日售罄，但今日隨即補齊貨量，大容量的512G及1TB規格也有充足貨量供消費者選購。此外，生活市集即日起將針對目前已訂購新機陸續出貨。