美股周四收高，然恆大危機揮之不去，市場信心下挫，港股開低，最後一小時急挫，金額縮減到約1155億港元。

周五香港恆生指數收跌318.82點或1.30%，為24192.16點。國企股(H股)漲128.74點或1.47%，為8604.99點。

股價已躺平的中國恆大跌11.61%，報2.36港元；恆大物業跌5.07%，報4.30港元；恆大汽車跌25%，報2.18港元；恆騰網絡跌9.5%，報1.71港元。

恆大在過了支付債券利息最後期限之後，周五至今仍未對外宣布已完成利息支付，也未在港交所提交任何文件。

另外據華爾街日報引述消息人士的報導，北京已經放棄對恆大的救援，要求地方政府為恆大的垮台做好準備。據了解，恆大海外債券約僅200億美元，而多數為中國境內的債券。北京可能僅在最後一刻出手，防止外溢效應出現。另投資人擔心，最糟糕的狀況將是恆大的崩潰為中國金融系統帶來系統性風險。

恆生科技指數跌2.23%，快手跌9.7%、阿里健康跌6.3%。

阿里巴巴跌2.7%，報144.3港元。在北京壓力下，馬雲出售媒體資產，阿里巴巴將在虧損情形下出脫芒果超媒持股。