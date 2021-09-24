屏東縣校園施打BNT疫苗進入第2天，首日共有2116名學生完成接種，其中314人隔天便請疫苗假，24日疫苗施打完畢後，全縣更超過千名學生請假，並傳出有6人身體不適、其中4人送醫，所幸休息後並無大礙。

根據屏東縣政府教育處統計，全縣12歲至未滿18歲總人數3萬6021人，同意施打人數為3萬3222人，施打比率為92.22％；各校先前皆做好整備，除設置報到處、問診區、留觀區等，更採取學生不動、醫護動的「安心模式」，醫護團隊在學生接種結束後30分鐘才會離開校園，就是為了讓學生及家長們放心。

屏縣府教育處副處長楊英雪指出，周五共有13所學校、共9772名學生接種疫苗，人數比首日多，打完疫苗後，家長為求安全起見，紛紛請假讓孩子回家休息，因此疫苗假人數高達1159人，請假比率達11.86％。

其中傳出6名學生出現暈針或噁心等身體不適情況，4人送醫觀察，1人留在學校健康中心休息、1人則由家長接送回家，經學校追蹤後續狀況，不適情形都有緩解。

屏縣衛生局則表示，學校之前都已寄送疫苗接種後注意事項給家長，並針對學生疫苗施打做好各項衛教工作，包括疫苗接種後可能發生的反應等常見問題，通常輕微且會於數天內消失，希望這波施打疫苗的學生能利用周末時間好好休息，讓身體機能恢復正常。

楊英雪則強調，屏縣高國中疫苗施打將一直延續至10月1日，也提醒尚未登記的同學，仍可考慮加入校園疫苗接種行列。