北市28日開放70歲長者打莫德納第二劑於北市預約系統預約。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

關於70歲以上長者接種第二劑莫德納，北市副市長蔡炳坤24日於防疫記者會表示，預約時間是9月28日、29日兩天，從10月1日到9日接種，預約系統為北市預約系統。

蔡炳坤指出，近期疫苗接種規畫，呈現三加一種疫苗，同時上陣規畫，第一種AZ持續接種當中，向75歲以上長者提醒，明天會幫沒有設籍北市長者接種，已經有按照電話登記的時間接種。

蔡說，第二種是莫德納，今天75歲以上長者接種告一段落，緊接著70歲以上長者登場，第三是BNT疫苗，接種情況還算順利，每所學校因應疫苗接種做多元規畫線上教學；第四種是中央預約系統第九期登場，另外高端第二劑也來了。另外年度流感疫苗也從10月1日登場，從社區到小學、國高中都有規畫。

針對下周即將開放70歲以上長者接種莫德納，蔡炳坤表示，60歲以上原住民及70歲以上長者，且於7月10日以前接種莫德納民眾，預約時間是9月28日、29日兩天，從10月1日到9日接種，預約系統為北市預約系統，沒有預約的會再規畫。

關於疫苗採購，蔡炳坤指出，經過專家會議討論，編列28億預算，明年為市民接種第三劑疫苗，預算已送到市議會審議，為了讓計畫執行，本府將成立採購工作小組，持續辦理三件事。

他說，第一持續了解全球疫苗供應市場、接種情況及因應變種病毒相關資訊掌握，作為疫苗採購種類參考；第二，與合格藥商、代理商討論疫苗採購前置準備；第三，與中央研商疫苗採購流程及接種規畫。