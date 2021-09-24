27歲馬來西亞華人網紅楊寶貝（本名楊虹玲）原本經營社群平台有數，卻屢傳負面消息，先是鬧輕生，又因為沉迷賭博動念詐騙，導致多名網友受害，儘管她承諾會負責到底，但形象已經全毀，如今甚至連70幾萬粉絲的IG帳號都一夜消失，下場悽慘。

楊寶貝凌晨透露自己的帳號被檢舉到消失，因此立刻創了新帳號，然而網友卻不埋單繼續檢舉，直到下午2點多，楊寶貝又表示：「IG被封了被勒令停止直播，我還在整理證據。會盡快給你們一個完整交代」，並強調自己的新IG帳號，直言其他都是假的，希望粉絲不要受騙上當。

楊寶貝希望粉絲追蹤她的新帳號。（圖／翻攝自楊虹玲臉書）

事實上，楊寶貝因沉迷賭博而向地下錢莊借錢，開啟了惡性循環，錢坑越來越大，她只能狂接大量活動、業配，就連情色平台SWAG的代言都接了，甚至是賣假包詐財，此事很快被拆穿，她也因為精神狀況出問題被送到精神病院治療，拍影片鄭重向受害者道歉，並承諾自己會負責。

由於經濟壓力過大，楊寶貝4月爬上5樓窗台要輕生，所幸及時被消防隊勸退，卻遭到警方囚禁逮捕，楊寶貝在影片中提到，「我穿著囚犯的衣服在冰冷的監獄裡度過，之後被轉去了精神病院，每天吃藥不能做任何負面的事情。」她最後也強調，「不管花多少錢、多少時間，我一定會努力改過自新」，但如今看來並不順利。