台中市南屯區熱心公益的男士理髮業者為感謝辛勞的第一線防疫警察，特別在中秋佳節贈送精美的手工皂，慰勞大墩派出所辛苦的波麗士大人們。（民眾提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情肆虐全球，全國警察同仁皆是國家防疫團隊重要的一份子，警方除維持日常的治安與交通，更要配合中央流行疫情指揮中心及地方政府各項防疫措施，台中市南屯區熱心公益的男士理髮業者為感謝辛勞的第一線防疫警察，特別在中秋佳節贈送精美的手工皂，慰勞大墩派出所辛苦的波麗士大人們。

台中市南屯區有熱心公益的理髮業者，贈送50盒十分精美的手工皂及感謝狀，鼓勵並感謝第四分局大墩派出所警員們的辛勞。

業者用心將感謝狀用木製相框裱框，讓所有員工於感謝狀上簽名，每個名字代表著每一個祝福與感謝，讓繁忙中的波麗士大人們感動不已。

「感謝有你們的付出，讓疫情趨緩，我們才能繼續正常營業。」業者貼心提醒波麗士大人執勤時也要注意自身的健康防護，手工皂可以供大家洗手或洗澡用，希望能盡一份小小力量與波麗士們共同為防疫努力，齊心齊力手護臺灣安全。

第一線防疫人員的員警承受防疫時的風險、壓力，為守護大眾的安全與健康，盡全力協助政府各部門實施防疫政策。

大墩派出所所長葉信良說，疫情期間收到充滿溫馨的防疫物資，感謝熱心民眾體恤警方的辛勞，給予支持與鼓勵，呼籲民眾疫情視同作戰，切勿鬆懈，務必落實並配合政府的防疫政策，守護自己也守護家人的健康。

民眾外出時要全程佩戴口罩，避免出入人潮擁擠或傳播風險高的場所，養成勤洗手的好習慣，違法違規者警方定會依法嚴辦。