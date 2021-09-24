邱澤出席香氛品牌活動。（Jo Malone London 提供）

邱澤出席香氛品牌活動。（Jo Malone London 提供）

邱澤出席香氛品牌活動。（Jo Malone London 提供）

男神邱澤24日出席香氛品牌活動，疫情期間他被爆與合作《當男人戀愛時》的女主角許瑋甯假戲真做傳秘戀，數月來首度公開露面的他對此大方回應，表示「我覺得交朋友事情隨緣，謝謝大家關心」，也透露會送一罐香水給她。被問許瑋甯身上的味道，他說拍片時沒有太注意，巧的是他在電影中誇許瑋甯飾演的浩婷「腿長、香香」，他也坦言被問過「她的香香是怎樣的香香」，「因為拍天臺戲時非常熱，正在拍戲的當下很難注意到這麼多細節」。

邱澤在《她們創業的那些鳥事》表現出色，卻無緣入圍今年金鐘獎，被公認是大遺珠，對此，他釋懷地說，一直覺得獎項的事是隨緣，「對我來說，唯一能盡力的就是拍攝當下，我們都認真把作品做到最好，至於能否入圍或得獎對我來說像是禮物，是一種肯定，禮物給了很開心，人家沒有給你禮物，也不能有所抱怨。拍攝當下都已經很努力了」，被問是否期待接下來的金馬獎，他笑回「期待啊」，對於更早到來的台北電影獎也期待，「再麻煩大家加油打氣！」

過去經常深居簡出、足不出戶的他，防疫期間更是幾乎都待在家，被問起防疫生活，他透露大多在家追劇、看劇本，也看改車頻道，重度車迷的他也難得有時間認真研究一款車子，是否也抽空偷偷談戀愛？他笑答：「沒有！」以往會偶爾自己下廚的他，反而這段時間因為沒有外出採買食材，除了偶爾去媽媽家吃飯，幾乎全都靠外送，「就是Uber Eats到底！」被虧可以當外送平台代言人了。

邱澤表示，他喜歡聞香水味，覺得不同味道可以轉換不同心情，還會特別為一些角色挑選適合他的味道，幫助自己與角色建立連結性，私下則會視不同場合選用不同的香水。被問屬於邱澤的味道？他敬業發揮「品牌之友」身份，力推「英國梨與小蒼蘭」，表示自己很喜歡這樣淡淡、輕輕的清香味，也覺得這款很適合許瑋甯和戲裡的浩婷。