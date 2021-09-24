基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，刪Q總部領銜人楊文元控訴從罷免開始以來，團隊受到陳柏惟指控是獼猴、是假公民，或明或暗威脅，包含直接口頭威脅，包含當面叫囂等；前立委、同時也是總部志工顏寬恒表示，他害怕擔憂是罷免志工，他們只是行使民主權利的無辜鄉親，陳柏惟應該學習尊重，而不是打壓霸凌。

陳柏惟陣營下午也出面回應此控訴，陳陣營強調，顏寬恒在市府舉辦的活動中，在台上宣傳罷免、抹黑造謠陳柏惟團隊，他才會與對方理論，絕無恐嚇、霸凌等情況。

發言人Max指出，基進黨台南市黨部主委親自錄下中秋當天畫面，證明陳柏惟陣營的確有現場叫囂，讓現場正在舉牌發文宣的志工，感到十分緊張且畏懼。志工大姐郁臻說，9月21日晚上，她在大肚萬興宮的會場與其他夥伴在發送文宣，只見顏寬恒要離開會場時，陳柏惟陣營開始對他大聲叫囂，現場的警察同仁也隔在中間試圖緩頰。

顏寬恒表示，影片畫面的確證明了基進黨黨工現場叫囂，陳柏惟竟然還可以否認，他並不是受害者，害怕擔憂的是罷免志工，他們只是行使民主權利的無辜鄉親，各自理念不同，陳柏惟應該學習尊重，而不是打壓霸凌。

顏寬恒說，他很擔心罷免志工的安全，尤其是女性，她們受到這樣的言語威嚇，還有肢體動作恐嚇，難免會產生畏懼，希望陳柏惟基進黨團隊到此為止，不要再用這樣方式欺負罷免志工。

楊文元控訴從罷免開始以來，團隊受到陳柏惟指控是獼猴，是假公民、或明或暗的威脅，包含直接口頭威脅及當面叫囂，還有經營自助餐店的老闆娘反應，在龍井的賣菜商店，被一位年輕人強行拉下戴著的罷免陳柏惟口罩，直到老闆娘大聲反駁這是她的自由，對方才趕緊離開。

基進黨台南市黨部主委李宗霖則駁斥對方含血噴人，他說，因顏在活動中宣傳罷免、還抹黑造謠陳柏惟，才會在活動結束後問他為何要造謠，完全沒有叫囂恐嚇的行為，當時現場還有許多警察、廟方人員與民眾，怎麼可能做出恐嚇行為。

陳柏惟對此則表示，他（顏）現在呼吸都聞到罷免兩個字吧，當天是自己離開之後，顏寬恒才出現在活動會場，兩人沒有相遇。