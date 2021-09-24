台積電(2330)應邀參加美國白宮半導體峰會，台積公司表示，包括美國亞利桑納州鳳凰城5奈米廠的產能擴張計畫，應有助支持半導體供應鏈長期穩定。

台積電今日發出聲明表示，很高興有機會參與美國時間23日的白宮會議，由於近期下游製造商的供應受到影響，導致半導體供應面臨暫時性的額外壓力，台積電持續積極投入並與所有利害關係人合作，以克服全球半導體供應短缺的問題。

台積電強調，一直提供強大協助，並採取前所未有的行動來面對挑戰。台積電今年將車用半導體產品的重要元件之一的微控制器（MCU）代工產量較2020年提升60%。

台積電表示，在這個複雜的供應鏈中提高需求能見度，應能避免將來發生這種供應短缺現象。台積電有信心，包括位於亞利桑那州鳳凰城的5奈米先進晶圓廠的產能擴張計畫，將有助支持半導體供應鏈的長期穩定。

因應全球晶片荒，白宮在23日舉辦半導體線上峰會，這是美國今年舉辦的第3場半導體高峰會，本次與會廠商包括台積電、英特爾、三星、美光、蘋果等。