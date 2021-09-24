高鐵宜蘭站的設站場址問題在宜蘭已經鬧得風風雨雨，交通部也將在明（25）日在宜蘭縣農會大禮堂舉辦高鐵宜蘭端站址地方說明會，讓各方陳述意見，但今天卻流出一份綠營內部的意見陳述書，署名者包括大部分的綠營地方民代及鄉鎮長，雖然陳述書內容並沒有明確地點出地點，但明眼人一看就清楚，這份陳述書的內容其實就是支持「縣政中心站」。

這份地方陳述意見書訴求的對象是行政院長蘇貞昌及交通部長王國材，全內如下：

交通部將在25日舉行高鐵宜蘭端站址地方說明會，一份宜蘭地方綠營內部的意見陳述書 卻搶先流出，內容明顯是支持「縣政中心站」方案。（胡健森翻攝）

「非常感謝蔡總統、行政院同意評估高速鐵路延伸到宜蘭。總經費近2000億的高鐵延伸宜蘭計劃，將會為宜蘭帶來新的風貌，讓宜蘭更進一步脫胎換骨、融入大台北生活圈。 同時與東部快速鐵路結合，完善東部交通網絡，改善東部長期被中央政府忽略了的交通不便的痛苦。因此，為長遠發展考量，我們認為應審慎評估設站位址，希望既能符合投資效益也能兼顧未來發展的可能空間。我們提供以下幾點意見供中央參考：

1.優先考慮使用者的需求，讓要搭乘的旅客可以快速到達車站、讓下車的旅客方便迅速到達目的地。所以，我們希望選擇的位址要能儘量滿足各鄉鎮市的需求，是各鄉鎮市共同能接受的地方。

2.高鐵站應要有足夠量能的服務道路連接到主要道路，才不至於發生高鐵站外塞車、成為交通瓶頸，降低了高鐵快速運輸的目的性。

3.應評估未來宜蘭的發展需求與角色，借用此次高鐵延伸宜蘭的機會，透過都市計劃手段進一步規劃更完善的公共設施，連結宜蘭與北部地區，成為共同生活圈。

4.近來，因公共建設徵收民地的爭議事件時有所聞，不但民衆權益受損，也阻礙了重大建設的進度。我們認為應該以不損害民眾權益的方式徵用民地，或儘可能減少大量徵用民地。

5.我們感謝中央政府改善東部交通的決心，願意龐大經費投資宜蘭，也懇切希望中央能參酙上述幾點看法，透過專業評估慎選站址。」

在這份意見書上簽名的人幾乎囊括了宜蘭縣議會民進黨大部分的縣議員，目前宜蘭縣3位綠營的鄉鎮市長除了支持「宜蘭站」方案的宜蘭市長江聰淵，其他兩人也都簽名表示支持，並且幾乎都是日前北上找立法院長游錫堃陳情的成員。

知情人士表示，雖然全文並未提到高鐵宜蘭站設在哪一個地點最恰當，但是明眼人一看就知道，這份意見書就是支持「縣政中心站」，因為只有「縣政中心站」最符合這些條件及要求，至於沒有直接點出支持「縣政中心站」，主要是避免直接打擊到同屬綠營並且將在明年爭取縣長大位的宜蘭市長江聰淵。