前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

民眾黨立委高虹安日前在網路直播中唱「塔綠班之歌」，民進黨發言人周江杰表示有濫用論自由之嫌。前民進黨立委郭正亮認為，如果是政治攻防、互相指責就免了吧，也不用扯到言論自由、甚至要提告，就笑死人了！

《新聞大白話》主持人翟翾今（24）日指出，過去友台主持人曾罵馬英九「XXX，X兒子」，邱議瑩曾經罵原住民是「X仔」、罵前法務部長曾勇夫是「X種」，莊國榮曾罵馬英九是「小XX」，但是為何民進黨這麼在意「塔綠班」？

郭正亮在節目中表示，過去用各種語言指責對方，實在太多例子，譬如說柯文哲是「柯檳榔」、還有人被罵是「草包」、叫人是「馬桶」、「馬蛋」。

郭正亮認為，用政治語言批判對方，但是否要動用到司法的程度？說這叫做濫用言論自由？自己心裡有一把尺，「只有你可以用，別人都不能用？」「以我來講我是不會用這種語言」，「可是你可以用、別人不能用？別人用，你就威脅要提告？」

郭正亮強調，這當然會產生一個對比，「陳水扁的8年我比較熟悉」，陳水扁很少對記者提告，頂多就事實部分提告，不會說「你罵我，就告你」，也沒有關電視台，姚文智那時候要發動，陳水扁把他擋下來。現在怎會變成這樣？為什麼會這麼敏感？「我覺得很明顯在打民眾黨」，因為高虹安比較常上電視，包括立法院問政，表現不錯。「我覺得塔綠班沒什麼，隱含鴨霸、霸凌別人。主要是那兩個字，綠X，有點傷人」，

台灣民眾黨立委高虹安(左)、宅神朱學恒(右)。(圖/翻攝自朱學恒臉書)

對於朱學恒發起道歉大會，郭正亮認為，那是他的風格。「媒體人」跟「政治人」不一定一致，政治人就互相指責，民眾黨也不是沒有人被指責過，坦白說民眾黨太不認真，應該去蒐集柯文哲怎麼被罵的，來做反擊，這就是政治攻防。

郭正亮補充，「對我來講那兩個字是不會用的，我也不會用剛剛的語言去講馬英九或是柯文哲，這就是自我要求」。如果是政治攻防，互相指責就免了吧，也不用扯到言論自由、甚至要提告，提告就笑死人了！