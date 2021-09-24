曾主演《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》等金劇的女星劉雪華，堪稱最具代表性的「瓊瑤女郎」，這些年她將演藝重心放在大陸，也推出許多話題夯劇，而自2011年編劇老公鄧育昆墜樓身亡後，劉雪華始終保持單身，最近62歲的她罕見上綜藝節目，曝光了這10年來的獨居生活，家裡竟然24小時開著電視，連睡覺都不關，讓人相當意外。

下了戲後非常低調生活的劉雪華，難得點頭上實境綜藝《屋檐之夏》，還分享了真實生活的模樣，節目中有一段捕捉到她剛起床的畫面，清楚聽見背景傳來電視的聲音，現場來賓相當好奇，「這是起來了在看電視？還是就沒關？」，劉雪華表示自己是開著電視睡覺的。

劉雪華被發現從早到晚都開著電視，連睡覺都不關。(翻攝自屋檐之夏微博)

影片中劉雪華起床後，走出房門又接著把客廳的電視打開，她表示家裡電視24小時都開著「裡面接外面」，連家裡的毛小孩都習慣了，突然關電視牠們會驚醒，劉雪華吐露，老公過世後，親友擔心她整天關家裡很自閉，但她本性就是如此，「我是一個很無聊的人，我不出門的，我也不會打遊戲、上網」，坦言跟現代人的生活是脫節的狀態。

劉雪華罕見上真人綜藝，曝光近況與獨居生活。(翻攝自屋檐之夏微博)

她說自己是一成不變的人，曝光了平時的日常作息，就是起床後看電視、餵狗，用手機打個麻將，跟姊姊視訊通話一下，10年來如一日，劉雪華表示獨居唯一擔心的就是，「萬一有一天不小心摔跤或幹嘛，是沒有人知道的」，所以她聘了阿姨跟司機幫忙，但生活上還是獨居狀態，也表示想好了再過個10年一定去老人院住，「起碼有醫療、有各方面」。

劉雪華與老公鄧育昆在1999年結婚，過了12年夫妻生活，2011年某個深夜她在上海家突然醒來，找不到老公，發現窗戶開著，打鄧育昆手機也沒接，最後發現他墜樓身亡，劉雪華直到2014年才首度在節目上提到這件事，淚灑攝影棚，坦言難以相信會發生這種事情，「這是我心裡一直以來最不舒服的一件事」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980