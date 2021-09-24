新北市瑞芳區水湳洞漁港周遭除了陰陽海及十三層遺址，更有鬼斧神工的地質景觀，祕境「大野狼與小綿羊」栩栩如生，是絕妙的拍照景點。新北市漁業處提醒，旅遊仍需注意相關防疫指引，降低染疫風險，讓旅遊更安全。

新北市漁業處表示，新北市28個漁港，數量居台灣本島各縣市之冠，瑞芳區的水湳洞漁港屬於小而美的傳統漁港，漁港上游的金瓜石山脈，地質層富含黃鐵礦，經雨水、河水長年沖刷入海，因而造就如絲綢般延綿於海面的特殊景色，宛如大自然的絲綢衣袖於海岸邊翩翩揮舞，小漁港安靜悠閒的與陰陽海共處。

位於水湳洞漁港東方的地質景致「大野狼與小綿羊」，凶狠的大野狼虎視眈眈盯著落單的小綿羊，栩栩如生，是鮮為人知之的奇景。

漁業處表示，疫情降級後出遊人數必然增加，可選擇人潮較少的景點，以防疫為第一優先，遵守各景點的管制措施及落實相關防疫指引，安全享受大自然美景。