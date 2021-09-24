頭份市長羅雪珠24日上午在頭份市義民廟舉行祭孔大典。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮公所24日上午在鎮公所3樓舉行敬師活動。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

9月28日教師節及孔子誕辰將至，頭份市公所24日在頭份市義民廟，舉行祭孔典禮，表達對孔子的敬意。後龍鎮公所也舉辦敬師活動，希望藉此宣揚尊師重道的傳統精神，期勉後龍的學子們都能不忘師恩。

頭份市公所今年因為疫情關係，為了避免群聚，24日舉行的祭孔大典取消以往的頒獎活動，祭典過程簡單而隆重，現場提供智慧筆讓大家增添智慧。另外「桌遊」是四月八活動時廠商所製讓年輕人更能認識四月八及在地特色店家所設計的，將在教師節前夕分送市內各校，希望學校能將四月八桌遊運用在課程活動，增進師生互動，也讓學子認識在地文化。

頭份市長羅雪珠表示，由於疫情的影響，老師也不斷的學習因應著教育模式的改變，她強調尊師重道的重要性，學習孔子的智慧與精神，傳承聖人有教無類、因材施教的教育理念，感謝老師們持續在教育的道路上不斷的精進，為了培育下一代努力的付出。在這特別的節日裡，感謝校長、教師默默的付出和辛勞，敬祝各位老師們教師節快樂!

後龍鎮也在24日上午舉行「愛師敬師尊師」活動，鎮公所準備了600份的禮品，由鎮長朱秋龍親自頒贈給全鎮各國中、國小教師及幼兒園保育員代表，在教師節前夕，向在教育工作奉獻的老師表達敬意。

今年受到疫情影響，敬師活動不邀請學生代表奉茶，而是改由鎮長朱秋隆身著復古的卡其色校服，代表學生的角色，感謝所有教師們的辛苦教誨。

敬師儀式上午10點在後龍鎮公所的3樓禮堂舉行，其中特別安排了一個驚喜橋段，邀請到鎮長朱秋隆的國中老師陳金火先生來到現場，事先並不知情的鎮長，見到人生的啟蒙恩師感動不已，師生聊起在學時的點滴，歡笑聲不斷，隨後再由主辦單位拿出事先準備好的「敬師獎座」，請鎮長親手致贈給恩師，展現出活動「愛師、敬師、尊師」的根本精神。

後龍鎮長朱秋隆表示，舉辦敬師活動目的是要宣揚尊師重道的傳統精神，也希望後龍的學子們都能不忘師恩，記得老師的敦敦教誨，在此也向現場的所有教師們，致以崇高的敬意和節日的祝賀。