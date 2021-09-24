據「美國有線電視新聞網」(CNN)報導，儘管世人還震撼於美國、英國與澳洲簽署AUKUS戰略聯盟；但忘了法國、AUKUS與核潛艦吧，因為美國、澳洲、日本與印度組成的四方安全對話(QUAD)，將於當地時間24日於華府登場。這場會議不但是決定未來美國在亞洲影響力的關鍵時刻，CNN更預測北京與台灣議題將成為會議重點；甚至，QUAD推動國防合作以抗大陸到何種程度，將由新德里決定。

報導指出，這是QUAD首次舉行面對面峰會，也是民主國家聯手對抗中國大陸在亞洲的崛起之非正式戰略論壇。白宮表示，美國總統拜登將與日本首相菅義偉、印度總理莫迪，以及澳洲總理莫里森，一同在華府商討如何促進「印太地區的自由與開放」。

報導認為，QUAD此番會議恰好碰上美國的亞洲政策出現重大改變；一方面是拜登政府積極採取行動，加強與印太地區的外交夥伴關係，另一方面日本對中大陸的軍事建設抱持愈來愈強硬的態度。AUKUS國防協議鞏固了美國對東南亞的承諾，也讓部分重要的東南亞國家坐立難安。

在此脈絡下，QUAD的下一步較過去顯得更為重要。澳洲戰略政策研究所高級分析家戴維斯（Malcolm Davis）認為，相較於小布希時期，QUAD已從低調的政經對話發展為亞太地區的重要參與者。儘管QUAD不是亞洲版的北約，但與此同時它也朝著安全合作的方向發展。

※反制北京

QUAD最早於2007年提出，但之後的10年內卻始終深居後宮。直到北京崛起為經濟與軍事強權，才重新獲得美國前總統川普的青睞。隨著它的重要性於2017年重新升高，亞洲的外交環境也發生明顯的變化，並導致四國之間的關係更為重要。

2004年4月，澳洲總理莫里森呼籲對新冠肺炎的起源進行獨立調查，導致坎培拉與北京的關係嚴重下滑。隨著北京對澳洲商品祭出懲罰性限制後，兩國關係迄今還未恢復。

與此同時，美國在川普執政時期鞏固與亞洲夥伴關係，以制衡北京，而這樣的情勢延續到拜登執政，導致雙邊關係進一步惡化。兩相結合下，美國加重對亞洲力道受到澳洲熱烈歡迎。日前兩國才與英國一同宣布成立AUKUS，併協議分享軍事科技與資訊，已在亞洲建立更緊密的國防夥伴關係。

日本也歡迎美國更多的介入印太事務。相較於習近平就職初期日本採行較溫和的對華政策，東京過去1年來對北京愈來愈警惕。日本防衛大臣岸信夫9月接受CNN訪問時更直接表態，「堅決反對北京的行動，將捍衛在東海的領土」。

德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，四國集團中最審慎的會員無疑是印度，這導致四方會談推動國防合作以抗大陸到何種程度，將由新德里決定。

不過，在2020年與大陸因邊界衝突而損失20名印度士兵後，新德里一直不願與北京正面交鋒；但新德里陸戰研究中心研究員賈許(Amrita Jash)認為，印度還是會在軍事上選擇靠向美國，以加強軍事演習、軍購與科技轉移。

賈許提到，印度有必要關注大陸沿著喜馬拉雅邊界的行動，並繪製北京在印度洋日益活躍的區域情事地圖，這些有賴與美國合作與改進追蹤與定位技術。

葛來儀則認為，QUAD會愈來愈反陸還有一關鍵因素，「就是大陸自己的行為。北京愈對他國利益進行威脅，就愈多國家選擇反擊」。

※在台灣議題聯手

CNN分析，台灣可能會成為QUAD元首峰會上，華府討論的重點之一。歷經川普與拜登時期，美國近年來不斷加強對台關係，批准大規模軍售，還高調派遣外交官訪台。

澳洲也加入陣容，經常與美國一同表達對台支持；2021年7月，日本麻生太郎在演說中強調，東京應與華府聯手保護台灣免於任何入侵。2021年8月，QUAD高層首度發表聲明，強調台海和平與安全的重要性。

葛來儀深信，8月的聲明讓這次QUAD峰會可能會先討論到台灣。對北京來說這是一道警鐘，從日本、澳洲口中聽到台灣已不是新鮮事，但過去印度還沒有談到台灣過，這將是印度有力的一步。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）安全暨規則基礎秩序計畫主任史考特（Ben Scott），QUAD聯手可阻止北京對台灣的侵略；但是，在傳遞資訊的過程中要很留意任何細節，因為總可能做得太過火而陷入挑釁的風險。