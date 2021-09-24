大陸江蘇一名2歲女童先前偷吃糖果，誤吃媽媽的減脂巧克力，之後竟出現嘔吐及吐舌頭等興奮狀況，嚇得媽媽趕緊帶她至醫院檢查，發現她出現嚴重「橫紋肌溶解症」，甚至差點沒命，所幸經過治療後，已脫離危險。

根據陸媒《現代快報》報導，江蘇連雲港市一名30歲左右的李姓媽媽，生下女兒後就變胖了，追求苗條身材的她在友人的介紹下，購買一款減脂巧克力，吃後效果相當不錯，雖然吃完會有心悸狀況，甚至會興奮到睡不著，但她並沒有太在意。

日前李媽就拿了幾塊給朋友吃，期間忘了將巧克力盒放回原位，2歲女兒發現後，就偷拿了一塊吃，女兒吃完後就出現嘔吐的狀況，情緒甚至變得很興奮，不斷吐舌、擠眉弄眼，李媽察覺不對勁，趕緊帶女兒至連雲港市第一人民醫院，才知道她出現嚴重「橫紋肌溶解症」。

連雲港市第一人民醫院兒內科主任駱培良指出，他們近日已遇到3起同樣案例，此款減脂巧克力其實是減肥產品，先前有家長拿巧克力送驗，發現產品中含有西布曲明，是一種作用於中樞神經系統的食慾抑制劑，容易引發飽腹、便秘、肝損傷、心率加快、失眠、橫紋肌溶解等不良反應，使用過量可能會導致器官衰竭，目前已被禁止生產。

而女童雖然只吃一塊巧克力，但狀況非常嚴重，醫師立即安排她進行洗胃，經過治療後已脫離危險，目前狀況穩定，而李媽事後表示，得知減脂巧克力差點害女兒沒命，且成分如此致命，目前已將剩下的減脂巧克力丟掉，通知好友不要食用，並報警處理，警方目前正在調查她購買的產品來源。