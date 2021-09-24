校方在接種現場播放輕音樂，安撫同學緊張情緒，並提供麵包、餅乾、運動飲料及礦泉水等補給品，避免暈針狀況。 （縣府提供）

1位同學開心對著鏡頭比手勢，一點也不會緊張。（縣府提供）

副縣長李增財與縣府團隊偕金湖鎮長陳文顧、烈嶼鄉長洪若珊到場關心。（縣府提供）

金門縣學生今開打BNT疫苗，預計10／8以前完成入校接種作業。（縣府提供）

金門縣學生施打BNT新冠疫苗，第1針在金湖國中開打，連同烈嶼國中2校共有有500人完成接種，未傳出不適反應，只有1人請疫苗假返家休息。

副縣長李增財與縣府團隊偕金湖鎮長陳文顧、烈嶼鄉長洪若珊到場關心，2校也在現場播放輕音樂，安撫同學緊張情緒，並提供麵包、餅乾、運動飲料及礦泉水等補給品，避免暈針狀況。

教育處黃雅芬代理處長表示，全縣學生今天在金湖、烈嶼國中開打後，其他5校包括金門高中、高職和金沙、金城國中、金寧中小學也已與轄區衛生所協調施打時間，預計10／8以前完成入校接種作業。

縣府提醒，施打疫苗前一天應睡眠充足、不熬夜，並注意身體狀況，打完之後多喝水、多休息、不做劇烈運動。另接種疫苗後仍需遵守各項防疫措施，共同維護安全的學習環境。

縣府統計，此次符合接種BNT疫苗學生約3630人，對象包含金門高中、金門農工及5所縣立國中及「各國小於9月1日前已滿12歲之學童」，有意願接種者約3470人，比率占95％。