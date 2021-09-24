彰化地院庭長廖健男說明國民法官選任流程，今天初選抽出的名單中，還會透過審核小組進行篩選，刪除特定法律背景、及被褫奪公權等人士，在製作成名冊，作為明年模擬法庭使用。（謝瓊雲攝）

彰化縣國民法官初選名冊透過公開抽選會法界人士見證下，由戶役政系統隨機抽選。（謝瓊雲攝）

國民法官參審制度將於2023年元旦起正式上路；在彰化縣長王惠美、彰化地院院長陳毓秀與多位法界人士代表見證下，24日在彰化縣政府完成隨機公開抽選會，初選名冊出爐，共抽選出2363名國民法官，將會再由審核小組刪除部分不符合資格名單後，製成備選名冊供明年模擬法庭使用。

依《國民法官法》規定，凡年滿23歲、設籍彰化縣內居住4個月以上國民，都有資格與義務擔任彰化地方法院國民法官。根據民政處統計，彰化縣8月底的總人口數是125萬9246人，其中具備資格者有99萬1883人；公開抽選會由戶役政系統操作人員執行，並由彰化地院庭長黃齡玉、廖健男，以及彰檢主任檢察官林佳裕、彰化縣律師公會祕書長劉鈞豪、民政處長賴致富等人，全程見證。

王惠美表示，過去常有人稱「恐龍法官」不識人情世故，因此司法單位也不斷革新、改進，這次隨機抽出的人選會再由司法院複審，讓民眾有機會實際參與審判，國民法官所表達的意見，都會供專業法官做為判決參考，以期能消弭「有錢判生、無錢判死」，或恐龍法官的現象。

陳毓秀指出，現階段司法改革的目標，就是要回應民眾的需求，最重要的就是讓人民參與審判；國民法官制度正式上路施行前，要先舉行模擬法庭。這次公開抽選將做為明年彰化地院模擬法庭中的國民法官備選名冊，希望被抽到的民眾能多多支持、配合，讓國民法官與專業法官能分別依專業、民情來共同審判，使司法可以更透明，讓大家對司法更了解和信賴。

廖健男表示，日本從2009年開始實施國民法官制度，每年約參與審理1100件案件，其中有35件最終判處死刑，顯示民眾很慎重看待司法審判這些過程；他強調後續會成立審核小組，將初選名冊中刪除特定法律背景、及被褫奪公權等人士，再作成複選名冊，後續並依相關規定辦理。