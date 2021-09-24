塗城國小圖書館第二期改造工程完工，24日舉行啟用典禮，塗城國小小朋友在優美的圖書館環境，齊聲歌唱迎賓。（塗城國小提供／黃國峰台中傳真）

塗城國小圖書館第二期改造工程完工，24日舉行啟用典禮，重新規劃的書櫃，通風、採光明亮，方便小朋友取閱。（黃國峰攝）

塗城國小圖書館第二期改造工程完工，24日舉行啟用典禮，重新打造的一間愛樂書屋，Reading Home溫馨舒適氛圍，讓愛書的小朋友能快樂地沉浸閱讀。（黃國峰攝）

塗城國小圖書館，自105年小幅整修後，經校長劉淑秋慢慢籌措經費，終於第二期改造工程完工，更名布克窩（Book world）24日舉行啟用典禮，明亮的空間，重新設計的書櫃、閱讀空間，一致獲得好評。

塗城國小的小朋友們，循著彩繪魔豆樹，蜿蜒而上4樓，入口城堡映入眼簾，踏著溫實的木質地板，滿滿的書屋任君挑選，恣意挑選一本喜愛的書本，在巨人的檯燈下閱讀，頓時滿室書香四溢，知識的音符隨處流動，閱讀令人愛不釋手。

塗城國小校長劉淑秋表示，塗城國小圖書館地板多有損壞，原先的書櫃也太高，不利小朋友取閱，底層也有破損，間隔更阻礙空氣的流通，經過多方籌措經費，加上今年疫情，家長會有些活動未舉辦，經費也就省下來，優先使用在鋪設超耐磨、抗髒地板。

劉淑秋表示，企業家捐贈，重新規劃室內佈局，建造一間愛樂書屋（Reading Home），溫馨舒適氛圍，讓愛書的小朋友能快樂地沉浸閱讀，而改變書櫃樣式，讓採光、通風獲得改善，讓小朋友借閱故事書時不用再墊腳尖。

劉淑秋強調，感謝長期捐助本校的昇揚金屬股份有限公司董事長張明吉、聖岱實業股份有限公司董事長廖貴枝、昇揚基金關懷協會、第46屆家長會及100周年校慶善款，愛的捐資讓我們能勇敢造夢。

昇揚董事長張明吉，特別嘉許學校致力推動美感改造、提升學生的閱讀力。聖岱實業董事長廖貴枝也特勉勵大家致力愛學生、護孩子，源源不斷注入新創意，活化學習。

協助5萬本書上架的同學們，紛紛表示換了新書櫃後，書籍排列更整齊，更好取用，圖書館變得煥然一新、更乾淨更舒適，讓自己更喜歡到圖書館來看書。