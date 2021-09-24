澳洲加緊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打步調，盼鬆綁防疫措施，全國過去7天以來已施打200萬劑疫苗。澳洲當局今天表示，截至24日國內已有超過半數成年人完整接種。

澳洲正在對抗因Delta變異株而起的第3波確診潮，國內前兩大城雪梨、墨爾本和首都坎培拉（Canberra）封城，影響全國2500萬人口的近半數。

維多利亞州（Victoria）今天通報733起確診，寫下疫情以來單日第2高紀錄，另有一例染疫死亡個案，而州內多數確診案例位在首府墨爾本。

澳洲疫情熱區新南威爾斯州（NSW）今天通報1043例確診，略低於昨天的1063例。新州首席醫官項特（Kerry Chant）在首府雪梨的媒體簡報會中表示，欣見確診數下降，期望在未來幾天、幾週能繼續如此。

新州和維州當局皆表示，一旦16歲以上人口完整接種率達到70%，民眾就可享有更多自由，預計10月可達成此目標。

新州目前已有57%成人完整施打疫苗，高於全國平均的50.1%，但當局表示，任何的禁令鬆綁都須「謹慎且適度」進行，避免確診激增，壓垮醫療系統。