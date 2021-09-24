根據周五公布的調查報告，在最新出爐的全球金融中心指數（Global Financial Centres Index,GFCI）中，紐約輕鬆蟬聯榜首，而在中國城市排名下滑之際，倫敦則穩居第二。

GFCI指數由智庫Z/Yen Group與中國綜合開發研究院共同發布，這項調查結果讓倫敦鬆了一口氣，因為英國在去年12月完成脫歐後，倫敦已經失去了歐盟的金融市場。

GFCI在聲明中表示，紐約和倫敦相對強勁的表現，顯示儘管過去18個月環境徹底改變，但這些城市的金融服務業仍成功地維持住他們的表現。

排名第三和第四的香港和新加坡，其評級都下滑25點。

Z/Yen Group執行董事長Michael Mainelli表示，我們在「GFCI 30」排名結果中看到兩種模式：在經歷2020年的衝擊後，對北美和西歐經濟復甦的信心，以及在亞太各金融中心迅速崛起和其在疫情期間經濟的穩定性，使東西方的表現拉近。

全球金融中心的競爭仍然非常激烈。除了前兩名之外，在總計1000點的計分中，排名第三到第八名的金融中心得分差距只有5點。

而根據Z/Yen Group和中國綜合開發研究院對金融科技中心所做的調查，紐約和上海穩居前二名，而由於英國將支持金融科技的政策作為首要之務，倫敦上升兩名排名第三。