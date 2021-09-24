振興五倍券即將於10月8日發放上路，營運受疫情衝擊甚鉅的晶華(2707)、六福(2705)、君悅、凱撒、遠東香格里拉等觀光飯店業者，為搶攻可期的國旅內需消費復甦商機，紛紛加碼回饋祭出住房專案及餐飲消費優惠，力拚降低受疫情影響衝擊的業績缺口。

晶華整合集團據點資源，即日起至9月底快閃推出「0元入住再送1萬元」振興住宿方案，預訂10月8日至11月30日的台北晶華精緻客房，即贈5千元餐飲消費金，與太魯閣、台南晶英及礁溪晶泉丰旅、全台捷絲旅住宿抵用金5千元，入住集團飯店均可享有房價優惠。

台北君悅酒店首波五倍券優惠自10月8日開跑，至11月底持任一面額五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用1.5倍優惠，消費200元可抵用300元、以下以此類推。住房業務方面，則初步敲定將推出消費滿5000元、贈送5000元優惠。

台北六福萬怡酒店館內「敘日全日餐廳」將於10月重啟營運，提供每周五、六、日及國定假日午餐、下午茶、晚餐時段全自住內用服務。10月8日起持面額2000元五倍券消費，可享平假日午晚餐61折，消費滿3千元可兌換抽獎券，有機會抽中6千元餐飲抵用券。

遠東香格里拉酒店則祭出住宿餐飲加碼優惠，憑千元振興券支付指定住房專案，台北遠東每千元回饋千元餐飲抵用金、每房最多3千元，再加碼送3千元食宿抵用券。於館內餐廳持振興券消費滿千送300元、酒廊及香格里拉美食集外帶消費滿千送200元優惠。

而台南遠東憑千元振興券支付指定住房及餐飲消費，可享住房買一送一、指定住房送4000元食宿回饋金、餐飲消費滿千送300元，台南遠東「醉月樓」以5000元振興券可享價值8677元5人份精選桌菜。新板Mega 50則消費滿千可抵1200元、加碼快樂購限時點數5倍送。

台北福華則推出「雙雙對對」及「一泊三食」2款住房專案，加贈5000元住宿餐飲抵用券，前者享1元多1晚、平日入住免費升等優惠，後者則加贈價值2988元的館內蓬萊(村)及珍珠坊經典合菜品項，整體換算均可獲得逾1萬元回饋優惠。

福容大飯店除針對「享福卡」會員祭出最高送1.5萬元、加倍贈點、抽連鎖住宿券等活動，持五倍券入住桃園、高雄、淡水漁人碼頭、台北一館、花蓮等館，分別可享有優惠價、加價升等房型、加贈下午茶等多項好康。

力麗集團旗下宜蘭力麗威斯汀度假酒店，祭出持振興券入住指定住房專案，可享2名12歲以下小孩無須加價優惠。一次使用5000元振興券入住3天2夜專案，可用0元續住第二晚。持振興券於館內任一餐廳、設施、SPA消費，則可享有10％加碼優惠。

凱撒飯店連鎖旗下台北凱達大飯店，則針對五倍券推出「你梭哈我加碼」超值優惠專案，一泊二食住房專案可用5千元五倍券入住家庭套房、並贈送價值5000元的4客晚餐及早餐。餐飲消費則祭出消費滿千元贈送300元餐飲抵用券、以下以此類推。

而板橋凱撒則階段性推出「大人式限定」一泊二食住房專案及振興券翻倍漲方案，前者入住當晚可在客房內享用豪華晚餐、輕食早午餐及延遲退房2小時，後者則可享餐飲消費不限金額8折優惠，住宿及餐飲消費當日累計滿5千元即贈送5千元飯店折抵券。