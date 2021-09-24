台南(1473)今舉行法說會，台南第二季由盈轉虧，單季EPS為-0.84元。副總吳建德表示，造成第二季虧損除了越南停工之外，柬埔寨在4、5月份也停工了一段時間，印尼也配合政府規定分流上班。台南在上述地區均有生產線，因此衝擊到營運表現。預估今年2Q就是谷底，3Q及4Q將呈逐季向上。目前台南主要營收為平織產品，占比約9成。在ASP方面，現在看到是趨勢向上，歐美終端需求已經復甦了。第三季台南將拚轉虧為盈。

台南在5個國家/地區設有8個據點，每年向美國、加拿大、歐洲、日本、中國、亞洲和南美的客戶運送3500萬件商品，並提供符合成本效率，關稅優勢和採購優勢的服務。各據點的產能和生產線配置大致如下：台灣2條產線，月產能2萬件，以運動盤，少量訂單，技術類訂單，R＆D樣品室為主；大陸10條生產線，月產能20萬件，以新奇物品，複雜作工，配件採購，快速製作為主；印尼80條生產線，月產能100萬件，以手感柔軟的襯衫，精緻及量身定制的服裝和牛仔為主；柬埔寨72條產線，月產能115萬件，以針織衣外套，運動服，牛仔，睡衣和休閒服為主；越南20條生產線，月產能30萬件，以針織/牛仔下裝為主。

台南的客戶包括Gap、Ann Taylor、Macy's和GU等。吳建德副總表示，由於歐美終端需求已經看到復甦，而東南亞產區可望陸續恢復產能，再加上ASP的趨勢向上，今年2Q應該就是全年的營運谷底，也就是最壞的情況已經過去！