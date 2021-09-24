面對半導體市場短缺持續惡化，美國商務部周四(23日)再度召開半導體峰會，台積電、英特爾、三星、美光以及各產業巨頭都出席，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda)指出，要積極面對晶片荒問題，並透露可能啟動《國防生產法》(DPA)，要求半導體供應鏈提交晶片庫存與銷售數據，透明化晶片庫存實際狀況。

據外國財經媒體報導，雷蒙多指出，白宮享要解決美國汽車、消費性電子產業晶片短缺問題，讓半導體供應鏈緊繃狀況盡快緩解，並且找出是否有人正在囤貨。雷蒙多表示，美國商務部打算45天內完成與供應鏈的資訊落差，雖然這是自願性質，但她已經警告各企業代表，如果不回覆政府的需求，美國政府將動用《國防生產法》或是其他工具，讓企業們回應。

雷蒙多對企業代表指稱，「我不想走到強制這一步，但企業若不遵守，會讓我別無選擇」，她希望事情不要演變至此，但美國政府須要看到供應鏈緊繃有舒緩的跡象，這必須讓企業遵守一些事情。

對此，全球晶圓代工龍頭台積電表示，很高興有機會參與白宮半導體峰會，近期受到下游製造商供應影響，導致半導體供應鏈面臨暫時性的額外壓力，台積電將積極與各方合作，克服全球半導體產業問題，並在汽車產業所需的微控制器(MCU)晶片產能，相較2020年已經增加60%。

面對晶片短缺，尤其是成熟製程晶片，大陸市場也面臨嚴重威脅，大陸國家市場監管總局在今年8月3日在微博發文，針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格居高不下等問題，根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的通路業者立案調查，一度引發大陸MCU族群全面走跌，大陸半導體千億人民幣市值的兆易創新當日甚至打入跌停，截至9月24日收盤，兆易創新股價已經大幅修正超過3成。

美國《國防生產法》於1950年時，因應韓戰所頒布的聯邦法律，將賦予美國總統嚴格監管生產，與企業簽屬合約，對短缺的產能進行優先的分配；美國前總統川普於去年4月動用《國防生產法》，命令公司以生產疫苗為優先，當時企業提出擔憂，若川普政府硬要執行，將對美國企業營運造成傷害。

拜登政府今年5月舉行的半導體峰會上，就討論若要改善半導體供應鏈緊繃狀態，可能引用改法源來改善供應鏈透明度。但有政府高官透露，若美國政府強制執行，將晶片轉向車廠，可能會讓電子消費業等受到打擊。

拜登今年2月要求美國商務部提出強化供應鏈報告，100天後報告出爐，拜登政府終於發布250頁的美國供應鏈強化報告，並將台灣、南韓、日本的科技供應商，一同被劃入與大陸相同等級的國安威脅，其中台灣被提及80次，認為美國與主要盟友過度依賴台灣供應半導體。

台灣國防智庫「國防安全研究院」高層Su Tzu-yun指出，這份報告顯示美國對東亞供應鏈缺乏信心，甚至是面對盟友，這不僅是陸美關係的延伸，白宮更希望掌握高度敏感科技技術。