疫情趨緩解封，台大林管處將於25日在溪頭舉辦大口森呼吸健走及森林闖關遊戲，寓教於樂；南投縣政府則號召觀光產業界，齊聚溪頭舉辦「戶外教育走讀體驗嘉年華」；當天晚上還有「溪頭好森音」月光音樂會。

大口森呼吸闖關健走，要通過5個關卡，包括無痕森林、我的承諾、當「餓」勢力靠近、全民綠生活，碳治郎─森之呼吸等，結合環境生態議題，以遊戲結合森林情境體驗，培養大眾的生態保育觀念。完成3關即可兌換禮物，完成5關並分享活動海報於粉絲專頁，可再獲得由寶成集團、青年活動中心加碼贊助的好禮。

台大林管處長蔡明哲表示，根據台大醫學院與農學院共同研究發現，森林具有療育效果，利用森林環境讓人們回歸大自然、釋放壓力，成為森林受到關注的新功能目標。

南投縣政府在溪頭自然教育園區漢光樓草坪，舉辦「戶外教育結合觀光產業走讀嘉年華」，邀請全國各地主辦戶外教育的校長及老師參觀，實際了解及體驗戶外教育課程方案。

戶外教育走讀體驗嘉年華，邀請南投縣觀光工廠協會、采棉居寢飾文化館、九族文化村、梅庄休閒度假中心、明山森林會館、國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區、妮娜巧克力夢想城堡、魚人立槳日月潭SUP體驗、桃米休閒農業區、水里蛇窯、溪頭青年活動中心、集元果觀光工廠、埔里箱根渡假村等單位展示；台中市產業故事館發展協會，及彰化縣旅遊產業協會也將共襄盛舉。

南投縣觀光處長陳志賢表示，南投觀光產業資源豐富，縣府將在10月推出振興消費抽獎方案，也會持續輔導業者轉型推出課程教案，爭取戶外教育商機。

溪頭青年活動中心總幹事潘宗志表示，連續第4年舉辦的「溪頭好森音」月光音樂嘉年華，當晚6點半在該中心登場，已經成為鹿谷溪頭地區的年度盛事。