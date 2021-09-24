星座運勢網站「星座上上簽」分析，巨蟹座、天蠍座、摩羯座的人看起來很堅強，彷彿什麼困難都不放在眼裡，其實內心非常脆弱，只是習慣偽裝出強大的樣子，令人心疼。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座忍耐力很強，他們自我要求很高，為了守護心愛的人，無論遇到什麼困難都會逼迫自己撐下去，不會被輕易打倒，巨蟹座外表看起來非常堅強，其實內心敏感又脆弱，很容易被一些小事打擊自信心，旁人一句無心的話，就會被他們記在心裡很久，但是為了生存，他們會選擇隱忍，把自己偽裝成強大的樣子，不讓敵人有可乘之機。

▍第二名：天蠍座

許多人會覺得天蠍座看起來很高傲、冷淡，總是與身邊的人保持距離，其實這是因為他們缺乏安全感，因此警戒心很強，他們擔心如果輕易讓人闖入自己的世界，就會被對方發現自己的弱點，為了不讓他人有傷害自己的機會，天蠍座會裝出很強勢的樣子，做事有計畫、有想法，不會因為一點挫折就退縮，看起來非常堅強，其實內心世界很脆弱。

▍第一名：摩羯座

摩羯座給人穩重的印象，無論遇到什麼困難都面不改色，彷彿沒有事情能難倒他，其實摩羯座只是因為性格很實際，知道負面情緒對事情毫無助益，與其花時間抱怨，不如盡力把事情做好，他們為了達成目標，會拚盡所有努力，看起來非常可靠，其實他們獨處的時候內心非常脆弱，唯有一個人的時候他們才敢把真實的自己暴露出來，平時總是偽裝出強大的樣子。