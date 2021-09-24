桃園果菜公司黃姓前副總經理因溢領主管加給遭解職，黃不滿打官司求償，果菜公司罔顧勝訴簽保密條款支付20萬和解金，遭市議員牛煦庭痛批，勝訴的一方竟賠償20萬「資遣費」息事寧人，該處理方式是最壞示範；對此桃園果菜公司回應，為避免纏訟累年，經評估後才決議和解。

果菜公司黃姓前副總經理2015年12月至隔年5月代理總經理，卻在董事會未同意下領走總經理職位的主管加給，每月多領4818元，共溢領3萬7362元，後來果菜公司將其解職，黃不滿打民事官司確認雇傭關係，並以損害名譽求償30萬。桃園地院去年10月底判果菜公司勝訴，駁回黃的所有請求，但雙方卻事後私下和解。據了解，果菜公司以20萬金額和解，還簽訂保密條款。

牛煦庭24日於市議會質詢時直呼「明明打贏，為什麼談和解？」，果菜公司是市府百分之百持股的公司，碰到惡質人員溢領加給卻沒有據理力爭，市府作為勝訴一方竟選擇用20萬和解，這難道不是助長惡質員工氣焰，視法律公平精神於無物嗎？

牛煦庭更點名法務局，詢問法務局對此案有什麼專業意見，法務局長周春櫻回應，有推薦律師可協助處理，由於果菜公司沒有正式函詢，所以沒有更進一步表示意見。他嘲諷這充分體現「不告不理」原則，批評法務局竟沒有替市府爭取權益、給予法律協助，他直呼「這是全桃園法律環境最糟糕的示範」。

副市長高安邦出面緩頰，提醒法務局往後若有局處單位需要法律諮詢，應積極給予協助，市府也會持續督導改善。對此桃園果菜公司則回應，雖然一審官司贏了，但只要是訴訟就有翻盤的風險，且考量行政、人事等打官司的成本，為避免訟累才決議和解。