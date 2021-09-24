行政院農委會水土保持局台中分局又傳弊案！繼去年台中地檢署查出水保局台中分局官員涉收賄、性招待，近來中檢又接獲民眾檢舉，指台中分局吳姓副工程司涉嫌以使用地目審查的職權，向地主收賄，檢察官昨指揮調查局搜索多處並帶回官員、業者等人訊問，訊後依貪汙罪諭令吳20萬元交保。

台中檢方指出，有民眾檢舉該名吳姓副工程司涉嫌在2015年間，利用其審理土地地目的業務職權向地主收賄，承辦檢察官經追查，昨指揮調查局兵分4路搜索水土保持局台中分局等處，並帶回1名官員及相關民眾，訊後認為吳男涉嫌不違背職務收賄，諭令20萬元交保。

檢方強調，此案是否涉及其他公務員或民眾、業者，以及收賄金額多少等細節，目前仍持續偵查中。

其實，水保局台中分局去年才傳出集體貪瀆弊案，多名該分局公務員利用18件工程案，以驗收時不刁難等理由接受業者性招待、收受賄款及喝花酒，中檢針對該案在今年3月間起訴5名公務員、9名業者，全案仍在法院審理，沒想到現在又傳出貪汙弊案。