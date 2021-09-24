中華民國防疫學會理事長王任賢認為，台灣防疫缺了「尊重疫苗」。（國家政策基金會提供／陳祐誠傳真）

美國宣布11月初開始，外國旅客須完整接種疫苗才能入境，我國研發的高端疫苗恐被排除在認可名單之外，國家政策基金會批評，政府從疫苗採購、研發、邊境管制、疫苗護照等措施不斷失誤。中華民國防疫學會理事長王任賢則點出，台灣防疫缺乏「尊重疫苗」4字，完整接種疫苗入境一律要關14天，失去打疫苗的意義，台灣的防疫排名也跟著不斷下降。

國家政策基金會今舉辦「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道」第16場座談會，邀集醫界與觀光業專家，討論疫苗護照、新冠肺炎治療藥物研發趨勢等議題。永續發展組召集人陳宜民直言，政府在疫苗採購與研發議題交代不清，疫苗護照更是討論了好幾個月，卻不見具體進展。

王任賢指出，台灣需要「尊重疫苗」，3＋11並不是真的大破口，它是一個事件，而3＋11這整起事件才是破口，中央流行疫情指揮中心弄出破口，卻用把疫情處理好當成一種驕傲，「陳時中說謊的底氣是哪來的？」

王任賢分析，3＋11鬆綁是一回事，當時的背景還有疫苗數量不多，僅有10萬劑AZ疫苗，結果用了800多條人命為代價。之後機組員入境政策改回5＋9，雖然仍有Delta入境，但一下就處理完了，差別就在於第1劑疫苗施打率已來到40％，病毒很難傳出去。

「疫苗一出來，整個不一樣了，這才給陳時中有說謊的底氣。」王任賢說，如果給了疫苗，3＋11與5＋9會是一模一樣的快速處理掉，而不是花上800多條人命，這就是不尊重疫苗的結果，再延伸過來，就是疫苗護照問題。

他表示，美國之後要規定打2劑疫苗才能入境，或許還會加些抗體檢驗，但仔細看後面政策，民眾不需要居家檢疫，直接進去美國了，他們尊重疫苗。

「那台灣呢？」王任賢說，打完疫苗入境台灣，照樣居檢14天，搞不好還要多7天，那民眾幹嘛打疫苗？這也是不尊重疫苗結果。疫情指揮中心擔心突破性感染，王認為本來就會發生，但會很容易撲滅。

根據彭博的評比，台灣防疫排名從7月開始落後，7至9月都落後給其他先進國家，主要評比指標包括疫苗覆蓋率、邊境封鎖、航班載客率、接種疫苗者的活動自由度等。

王任賢表示，新冠肺炎已經流感化，未來的重點是開放、拚經濟，目前還在嚴管的國家剩下中國，人家經濟力雄厚、有本錢關，台灣再關下去就垮了。