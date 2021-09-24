賴清德期勉傑出建築師：多為長者設計房屋。曾薏蘋攝

副總統賴清德今出席「第17屆中華民國傑出建築師獎頒獎典禮」，賴清德致詞表示，他期盼大家多關心長者、為長者設計房屋，因為臺灣人口老化，很多老舊社區的房屋已不適合居住，如能讓長者的生活更安全、方便及舒適，再加上有計畫地推動都更，也能帶動臺灣內需產業經濟發展。

副總統致詞指出，他代表蔡總統恭喜每一位入圍者，同時也感謝中華民國全國建築師公會，多年來在中央或地方，協助政府進行都市計畫、國土規劃、住宅、營建等各項政策，可說是功在臺灣。

他說，全國建築師公會除了善盡本身職責以外，也努力承擔社會責任，包括之前太魯閣號事故發生後，公會在劉國隆理事長帶領下，發揮專長，研議改善相關法令，協助社會避免這樣的不幸再度發生。

副總統提到，今天的頒獎典禮選在和洋風格並存的百年建築「孫立人將軍官邸」舉辦，寓意深遠，大家沐浴在百年建築中，除了感受到歷史風華之外，也可以看到建築物的進步。相信會給予所有建築師一番新的體會，能融入未來的創作元素當中。

他說，美國著名現代主義建築大師Frank Lloyd Wright曾說「建築，是用結構來表達思想的科學性藝術」。換句話說，要成為好的建築師，不僅要有繪圖、製圖技術，還要經過科學訓練及藝術養成，既理性又感性。要當上一位建築師誠屬不易，能夠入圍傑出建築師獎，更是非常不容易，他向得獎人表達恭喜及敬意，也感謝他們的貢獻。

談及因應氣候變遷，副總統勉勵建築師們，利用專業協助臺灣妥善因應氣候變遷的挑戰，全世界有許多國家及城市都已公開宣布2050碳中和目標；總統也在今年4月22日世界地球日，楬櫫這個方向，不只有能源轉型，也包括住商、製造、生活等面向。

副總統表示，臺灣每年都有很多新的建築產生，但空屋數居高不下，即便是首善之都臺北市仍有很多老舊房屋。他期盼大家多關心長者、為長者設計房屋。

隨後，副總統也逐一頒發「傑出建築師獎」予獲獎者。包括內政部次長花敬群、營建署署長吳欣修、中華民國全國建築師公會理事長劉國隆等亦出席這項活動。