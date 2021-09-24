太恐怖！大陸四川省重慶市22日發生一起嚴重車禍，一名機車騎士遭貨車追撞，騎士下體受到擦撞，2顆睪丸直接噴飛在馬路上，地面上濺滿了血跡，畫面相當怵目。

綜合陸媒報導，此起車禍事故發生於22日，當時一輛機車行經重慶市江北區北濱路北岸江山附近，遭到後方大貨車追撞，當場重摔落地，而騎士全身多處擦挫傷，其中下體受到嚴重撞擊，不僅褲子被磨破了，重要部位處血肉模糊，甚至2顆睪丸被撞落，噴飛在馬路上。

透過事故現場照片可見，騎士的機車橫倒在地面，騎士則面露痛苦地躺在地面，地面上血跡斑斑，一旁散落兩粒肉色物體，仔細一看才發現是騎士的睪丸，畫面怵目。

車禍目擊者指出，救護車抵達現場時，騎士仍有意識，但是能不能活下來，就看天意了，更說，「能活下來就是奇蹟。」；參與救援的救護人員表示，騎士內出血相當嚴重，睪丸兩顆都掉在地上。

消息曝光後，網上不乏討論，網友紛紛說，「這輩子都毀了」、「太慘了，兩顆蛋就在大街上曬著」、「太可怕了」、「趕緊摸了一下我的蛋蛋」、「以後是不是要穿鐵褲檔」。