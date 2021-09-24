大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》今(24日)播出最新一集，公開第三次公演的比賽結果，落敗的陳小春組與趙文卓組將各有一位成員暫別舞台被淘汰，分別為享譽國際的鋼琴家李雲迪與麥亨利，此結果也讓李雲迪粉絲無法接受，質疑賽制不公。

《披荊斬棘的哥哥》第三次公演排名結果出爐，張晉組與李承鉉組獲勝，全員安全，落敗的陳小春組與趙文卓組則需分別淘汰一名隊內成員。根據節目規則，落敗陣營的成員將對個人喜愛度排名末3位的成員進行投票，每個人選擇2名最想繼續合作的人，最終票數最低的成員將暫別舞台。最終淘汰人選分別為陳小春組的李雲迪與趙文卓組的麥亨利。

陳小春組的成員陣容。(取自李雲迪微博)

李雲迪對淘汰結果欣然接受，表示他當初來陳小春組，就是想體驗不一樣的感覺，很開心也盡全力了，「享受舞台而且跟大家學到了很多什麼廣東話啊、還有表演技巧，其實是很開心的，之後我們肯定會再一起玩。請大家一定要繼續加油。」

不過李雲迪的粉絲們卻難以接受偶像慘遭淘汰，紛紛質疑賽制有問題，「明明有觀眾喜愛度投票可以參考，但是為了所謂話題度、點擊率，把節目搞成人性觀察節目，玩組內大逃殺硬生生把李雲迪送走。節目披荊斬棘的初心，完全成了一句空話」、「個人喜愛度只是擺設？」、「就算是我，也必須得說一句大灣區(陳小春組)抱團了」。