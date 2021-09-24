旅美學者翁達瑞22日在臉書質疑民眾黨立委高虹安，稱他有可能是被指導教授除名。民眾黨今日（24）出示高虹安指導教授李傑以英文名字Jay Lee親筆簽名的聲明，強調高虹安確實是他的博士生，對於外界質疑高的學歷相當驚訝、失望，認為相關指控都是過度放大。民眾黨發言人楊寶楨表示，她到翁達瑞的臉書留言「提醒他」，卻火速遭刪留言封鎖。有勇氣抹黑別人，卻沒勇氣面對真相嗎？

楊寶楨24日在臉書貼文表示，有位自稱「旅美學者」、「美國大學教授」的翁達瑞利用片面資訊，影射高虹安學歷有問題，稍早高虹安的博士指導教授李傑發聲明澄清指控。她到翁達瑞的臉書留言「提醒他」，卻火速遭刪留言封鎖，他還索性關閉留言功能，質疑難道是心虛了？自介不是說「我的版面不鎖留言」？難道有勇氣抹黑別人， 卻沒勇氣面對真相嗎？

楊寶楨指出，關於翁達瑞的指控，高虹安指導教授李傑在聲明中澄清，高虹安的確是他的博士學生，且是優秀的博士生，論文在Google學術搜尋中被高度引用，學術著作在網路上也都可以找到，學經歷完全經得起考驗，對於這樣不實的指控，他感到震驚且失望。

楊寶楨甚至質疑，這位「翁達瑞」先生只敢掛個「美國大學教授」的頭銜，隻字不提到底從哪畢業、在哪些學校任教過，卻躲在鍵盤後，對別人的博士學歷說三道四，進行毀滅人格戰，是時候出面道歉了吧？