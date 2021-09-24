韓國SM娛樂新生代女團aespa出道至今，推出新歌都掀起熱潮，5月才發行冠軍單曲〈Next Level〉，近期宣告10月將推出首張新專輯，官方IG連日PO出預告照宣傳；aespa新專輯預告照風格太大膽，又在韓國論壇引起熱議，其中多張由下至上直拍4人下半身的視角，讓粉絲看了一頭霧水又非常害羞。

女團aespa是SM娛樂在去（2020）年推出的最新組合，由2名韓籍成員Karina和Winter、日籍成員Giselle和陸籍成員Ningning組成，還有另外4名AI成員(æ)，她們在出道前就話題不斷，像是出眾外貌、唱跳實力和個人魅力都備受期待；而aespa也沒辜負眾人期盼，出道單曲〈Black Mamba〉MV只花52天觀看次數就破億，拿下各大獎的新人賞和多個音樂節目一位。

aespa新專輯預告照風格太大膽，又在韓國論壇引起熱議，其中多張由下至上直拍4人下半身的視角，讓粉絲看了一頭霧水又非常害羞。(圖/ 摘自aespa 推特)

在5月aespa推出的單曲〈Next Level〉，洗腦旋律和帥美舞蹈馬上席捲當地各大音樂排行榜，近日aespa又公開10月將帶著首張專輯回歸，最近在官方IG頻繁釋出預告照，更以大膽前衛的風格，讓粉絲和網友都看傻；這次預告照4人都有「由下往上」拍的視角，目光焦點讓人很容易放在她們的下半身，甚至還無法看清每個人的臉，害人看了臉紅心跳又一頭霧水。

aespa新專輯預告照多張由下至上直拍4人下半身的視角，讓粉絲看了一頭霧水又非常害羞。(圖/ 摘自aespa 推特)(圖/ 摘自aespa 推特)

而該預告照網友的反應很兩極。(圖/ 摘自aespa 推特)

而該預告照網友的反應也很兩極，有一派認為aespa真的和其他女團風格不同，別有一番風味，「她們風格太時尚」、「就是走在前面的女團啊」；但不少人卻不解預告照的概念，「這種角度到底要我們看哪裡？下體？」、「不太雅觀的視角」、「SM企劃是不是要出來道歉」、「我是粉絲也get不到，對不起」。