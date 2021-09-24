《空軍時報》（Air Force Times）報導，美國海軍所擁有的「阿爾文號」（DSV-2）載人深海潛航器，在1967年7月遭遇罕見「敵人」襲擊，最後於水面船員的協助下，花了超過2個小時才擊敗這條近200磅（約91公斤）重的旗魚，並收獲未來幾天的美味餐點。

根據報導，以1986年首度載人探索「鐵達尼號」（RMS Titanic）殘骸聞名的「阿爾文號」，1967年7月由麥卡米斯（Marvin McCamis）、威爾森（Valentine Wilson）和札魯茲基（Edward Zarudzki）3人駕駛，於佛羅里達州附近海域深度約2000英尺（約609.6公尺）的水下，執行觀察珊瑚礁的任務。

突然，「阿爾文號」傳出一陣摩擦的吱嘎聲響，讓船員們感到十分疑惑，懷疑該艦是否正被海流推著走，但從舷窗往外看，卻沒有正在移動的跡象。這時，從右舷舷窗朝外觀察的札魯茲基發現，有1條大魚卡在「阿爾文號」上下部船體之間，正試圖脫困，「我們被魚擊中了！」

船員們迅速檢查「阿爾文號」，發現船體出現輕微的滲水；雖然這種程度的洩漏不會造成威脅，但由於從未受過遭遇旗魚神風攻擊時的訓練，船員們在經過討論後，決定上浮以策安全。

在浮出水面後，這條長8英尺（約2.4公尺）、重196磅（約88.9公斤）的旗魚猛烈掙扎，且卡死在船體之間，最後花了超過2個小時的時間，才將其與「阿爾文號」分離。最後，這條旗魚被支解成大量魚排，送進船艙冷凍，成為全體船員們的美味餐點。