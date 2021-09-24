嘉義市長黃敏惠（右二）、美國在台協會高雄分處長禹道瑞（左二）、農業貿易辦事處主任史安莉（左一）及農業組長王睿珂（右一）來嘉參觀木造建築特展。（廖素慧攝）

嘉義市立博物館「森林之嘉─現代木造建築特展」展示台美日木造建築新思維及工法，今天開幕，市長黃敏惠偕美國在台協會高雄分處長禹道瑞等官員參觀，黃敏惠表示，這場展覽為2021台灣設計展暖身，更展現城市的未來性。

這次特展由台灣科大副教授蔡孟廷策展，嘉義市長黃敏惠偕同美國在台協會高雄分處長禹道瑞、農業貿易辦事處主任史安莉及農業組長王睿珂等AIT官員參觀。

嘉義市立博物館「森林之嘉─現代木造建築特展」開幕，各界人士參加。（廖素慧攝）

展出台灣木造業者的作品、日本國分寺FLAVERLIFE本社大樓、高知學園新學院大樓8號館等木構模型，以及美國密爾基的Ascent、布里特中心等木構模組，呈現東西方現代木造建築的新見解及技術。

美國密爾基的Ascent鋼筋混凝土及木構造組成的混合木構大樓模型。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，嘉義市是木都，透過這次特展讓木都從過去、現在走向未來，形塑城市的特色，來博物館可以欣賞到耳目一新的現代化木造建築、工法，看到嘉義市代表台灣與世界其他國家展開對話。

黃敏惠表示，國內有越來越多團隊致力於木構建築，利用模型及圖面展現台灣已經完工或設計中的代表性木造建築，來看展的民眾可以認識木建築特色，理解木建築的美好。

禹道瑞表示，AIT很高興在蔡策展人的幫忙下，製作了Ascent的模型來參展，藉此介紹美國的木工建築Ascent，預計2022年完工，將會是全世界最高的木造大樓

蔡孟廷表示，木材是環保、永續的材料，嘉義市發展木都2.0，善用、活用木材，連結美國、日本等國際資訊，讓嘉義市成為最綠化、環保的城市。

市府文化局表示，此特展覽結合3個國家、5個學術機構、9家木業同好及12組建築團隊等共同展出木構建築的傑作，位於美國密爾瓦基的Ascent，是25層樓的高層複合式住宅，以鋼筋混凝土及木構造組成的混合構造系統。